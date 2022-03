Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (17.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Valneva könnte wieder in den Fokus geraten - AktienanalyseNach langer Talfahrt senden Impfstoff-Aktien wie BioNTech, Moderna und Novavax ein deutliches Lebenszeichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zu Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA).Einer der Gründe: Pfizer-Chef Albert Bourla habe gesagt, dass er auf Basis neuer Daten, die zeitnah der US-Gesundheitsbehörde FDA vorgelegt werden sollten, davon ausgehe, dass eine vierte Corona-Impfung notwendig sei. Sollte die FDA Bourlas Einschätzungen teilen, würden dem Pharmakonzern und seinem deutschen Impfstoffpartner BioNTech zusätzliche Milliardenumsätze winken. Ohnehin ebbe das Dauerthema Corona nicht ab. In China würden die Neuinfektionszahlen rasant steigen. Die Gesellschaft im Reich der Mitte sei nur unzureichend geschützt, da die chinesischen Vakzine von Sinopharm und Sinovac kaum wirksam seien. Während die dortige Regierung mit drastischen Lockdown-Maßnahmen reagiere, könnte es nun zur Notzulassung der westlichen Impfstoffe kommen.Zudem gehe die Angst vor einer neuen Corona-Variante um: Anfang März sei in verschiedenen Ländern Europas und inzwischen auch in Deutschland eine Hybridform von Delta und Omikron, "Deltakron", aufgetaucht. Wie gefährlich die Mutante sei, sollten Studien zeigen. Insgesamt sei angesichts der jüngsten Entwicklungen klar, dass an Impfungen auch künftig wohl kein Weg vorbeiführe. Dadurch könnte auch Valneva wieder in den Fokus geraten. Das österreichisch-französische Unternehmen befindet sich gerade in der finalen Abstimmung mit der EU-Zulassungsbehörde und rechnet für April mit der Zulassung und für das zweite Quartal mit ersten Auslieferungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2022)