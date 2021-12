Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

24,86 EUR -11,59% (03.12.2021, 13:13)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

24,80 EUR -10,21% (03.12.2021, 13:00)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (03.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Valneva am Donnerstag noch kräftig habe zulegen können, müsse sie am heutigen Freitag sämtliche Gewinne wieder abgeben. Um die Mittagszeit notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate gut acht Prozent im Minus bei 25,82 Euro. Dabei habe es eigentlich am Donnerstag gute Nachrichten gegeben. News, die den heutigen Kursrücksetzer ausgelöst haben könnten, gebe es indes nicht.Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe am Donnerstag eine beschleunigte Prüfung einer Zulassung des Coronaimpfstoffs von Valneva angekündigt. Die Prüfung des Vakzins VLA2001 habe bereits begonnen, habe die in Amsterdam ansässige EU-Behörde mitgeteilt.Wann die Entscheidung über die Zulassung des Totimpfstoffs von Valneva fallen werde, sei allerdings noch offen. Vor einigen Wochen habe Valneva starke Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie zum eigenen Impfstoffkandidaten veröffentlicht.Ende November habe Valneva einen Deal mit der EU unter Dach und Fach bringen können. Der Vertag zwischen Valneva und der EU-Kommission zur Lieferung von Valnevas Covid-19 Impfstoff VLA2001 sei offiziell unterschrieben worden. Der Rahmen des Vertragswerks sei seit dem 10. November bekannt. Demnach solle Valneva im zweiten und dritten Quartal 2022 an die EU 24,3 Millionen Dosen des Impfstoffs liefern. Insgesamt sollten 2022 und 2023 bis zu 60 Millionen Dosen geliefert werden. Finanzielle Details seien nicht bekannt gegeben worden."Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich für die Aktie von Valneva. Weitere Deals wie der mit der EU könnten das Papier beflügeln. Ein positiver Zulassungsentscheid wäre die erhoffte Top-News für die Aktie. Das Papier bleibe aber spekulativ.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Valneva.