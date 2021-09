Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

19,03 EUR +14,92% (30.08.2021, 15:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

19,00 EUR +16,21% (30.08.2021, 15:39)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (30.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei der Hoffnungsträger für all diejenigen, die sich zwar gegen Corona impfen lassen möchten, die jedoch keinen neuartigen Impfstoff möchten: Das österreich-französische Biotech-Unternehmen Valneva. Die anhaltende Fantasie auf einen Corona-Impfstoff habe die Rekordrally der Valneva-Papiere am heutigen Montag weiter angeschoben.Die Valneva-Anteile würden auf der Handelsplattform Tradegate bis zum Mittag gut 16 Prozent auf 19,30 Euro gewinnen. Das Unternehmen sei zuletzt stärker in den Blickpunkt gerückt, da es auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus (Totimpfstoff) gegen Covid-19 setze. Erst am Wochenende habe es in einem Bericht der "Berliner Zeitung" geheißen, dass die Franzosen damit einen "Impfstoff für mRNA-Skeptiker" in petto haben könnten.Derzeit gebe es aber noch keine Zulassung. Valneva selbst erwarte noch vor Jahresende eine Zulassung von VLA2001 in Großbritannien. Zuletzt seien die Impfkampagnen in vielen Ländern ins Stocken geraten - unter anderem weil einige der neuen mRNA-Technologie der Hersteller BioNTech und Moderna misstrauen würden. Trotz der starken Kursgewinne in den vergangenen Wochen sei Valneva mit einem Börsenwert von 1,9 Milliarden Euro ein Leichtgewicht unter den Impfstoffherstellern.Zum Vergleich: Das an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ notierte Mainzer Unternehmen BioNTech komme derzeit auf umgerechnet auf knapp 74 Milliarden Euro, nachdem der Kurs seit Ende Januar 2020 - also vor Ausbruch der Corona-Pandemie - um mehr als 1100 Prozent gestiegen sei. Der US-Konkurrent Moderna komme sogar auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 130 Milliarden Euro."Der Aktionär" habe die Aktie von Valneva im April dieses Jahres für 12,40 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile notiere das Papier nun 56 Prozent im Plus. Dynavax , der den Wirkstoffverstärker für den Corona-Impfstoff von Valneva liefert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.