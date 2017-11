Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(21.11.2017/ac/a/n)

Baltimore (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Annabel Samimy von Stifel Nicolaus:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Annabel Samimy, Analystin bei Stifel Nicolaus, ihre Kaufempfehlung für die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Nach einem Treffen mit dem CEO von Valeant Pharmaceuticals International Inc. sprechen die Analysten von Stifel Nicolaus von einem Zustand der Stabilität, der schon eine Zeit lang nicht mehr vorgeherrscht habe.Der Abbau der Verschuldung genieße weiterhin Priorität. Valeant Pharmaceuticals sei aber mittlerweile in einer besseren Position um über eine ausgeglichenere Kapitalallokation entscheiden zu können. Dies betreffe nicht nur Investitionen in R&D-Aktivitäten und die Infrastruktur sondern auch begrenzte Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung, so die Analystin Annabel Samimy.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 35,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:13,42 Euro +3,68% (21.11.2017, 15:35)