Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte. (12.03.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analysten Douglas D. Tsao und Morgan Williams von Barclays:Douglas D. Tsao und Morgan Williams, Analysten von Barclays, bestätigen in einer aktuellen Branchenstudie das Anlagevotum für die Aktie des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Sie hätten nach dem Geschäftsbericht ihre Annahmen aktualisiert, so die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse für das vierte Quartal seien in Ordnung gewesen und die Aussichten für 2018 lägen im Rahmen der Erwartungen. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Douglas D. Tsao und Morgan Williams, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "equal-weight"-Votum für die Teva Pharmaceutical-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 20 USD bestätigt. (Analyse vom 09.03.2018)Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:12,62 Euro +0,96% (12.03.2018, 12:38)