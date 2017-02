NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.







New York (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse des Analysten Christopher LaFemina von Jefferies & Co:Christopher LaFemina, Aktienanalyst von Jefferies & Co, bestätigt laut einer Aktienanalyse die Empfehlung die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) zu halten.Die Eisenerz-Produktion bei Vale S.A. sei besser gewesen als vom Unternehmen zuvor in Aussicht gestellt.Zusammen mit Aufwärtspotenzial bei den Commodity-Preisen sollte sich ein starkes Free Cash flow-Wachstum einstellen, so die Einschätzung des Analysten Christopher LaFemina.Die Analysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und erhöhen das Kursziel von 9,25 auf 11,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Vale-Aktie:10,26 Euro +1,04% (17.02.2017, 16:40)Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:10,38 Euro +2,72% (17.02.2017, 16:45)