"V-förmige" Erholung der Weltwirtschaft zeichnet sich ab, Saisonalität spricht für Gewinnmitnahmen bei Aktien

Europa habe sich also den Luxus einer starken (vorübergehenden) Rezession gegönnt, um nicht krank zu werden. Die Schwellenländer und einige US-Bundesstaaten würden hingegen dem Weg der Herdenimmunität folgen (was letztlich allen zugutekommen werde, denn in einer globalisierten Welt sei auch die Herde global).



Die Pandemie, die nun länger dauere als vermutet, scheine nicht das Potenzial zu haben, die wirtschaftliche Erholung zu stören, könnte sie aber verzögern und ihre Stärke verringern. Dessen ungeachtet sei der August ein Monat, der grundsätzlich saisonalen Schwankungen unterliege. Es scheine daher angebracht, das prozyklische Profil der Investitionsentscheidungen zu reduzieren und aus der Übergewichtung von Aktien Gewinne mitzunehmen.



Staatsanleihen: Die neutrale Bewertung für US-Duration und die negative Beurteilung von Bundesanleihen und den Anleihen der Quasi-Core-Staaten der Eurozone werde bestätigt. Die Übergewichtung für Non-Core-Titel der Eurozone werde ebenfalls bestätigt.



Anleihen-Spreads: Die Übergewichtung für die Spread-Märkte werde bestätigt. Investment Grades, High Yields und die Schwellenländer werden als gleichrangig angesehen.



Aktien: Aktien würden angesichts einer starken kurzfristigen Entwicklung von positiv auf neutral heruntergestuft. Diese Bewertungen stünden unter dem Vorbehalt einer wirtschaftlichen Erholung, die durch die anhaltende Virusausbreitung in den USA und Phasen saisonaler Volatilität beeinträchtigt werden könnte. Es gelte weiter die folgende geografische Präferenz: (1) USA, (2) Schwellenländer, Japan, Europa, (3) Pazifik ohne Japan.



Währungen: Die negative Beurteilung für den Dollar werde bestätigt, der Yen werde hingegen auf neutral herabgestuft. Er sei hauptsächlich als Hedging gegen das Aktienrisiko im Portfolio gehalten worden. (04.08.2020/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die lange andauernde Viruswelle in den USA hat zwar nicht zu neuen Lockdowns geführt, aber sie gibt Anlass, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten, so die Experten von Eurizon Asset Management.Ohne ein Abflauen der Ansteckungsraten werde die Rückkehr zur normalen Aktivität länger dauern. Das Unternehmervertrauen im Juni/Juli und die Unternehmensgewinne im zweiten Quartal hätten die übergroßen pessimistischen Erwartungen übertroffen. Es zeige sich allmählich eine V-förmige Erholung der Weltwirtschaft. Zur Fortsetzung dieser Entwicklung sei allerdings ein neuerlicher Rückgang der Ansteckungsraten notwendig.Als das Coronavirus erst in China und dann in Europa aufgetreten sei, habe es die Märkte kalt erwischt. Warum habe die lange Infektionswelle in den USA nicht dieselben Auswirkungen?Als das Virus Europa befallen habe, sei die weltweite Sterblichkeitsrate darüber hinaus stark gestiegen, weil die betroffenen Bevölkerungen vergleichsweise alt gewesen seien. Die aktuelle, lange Infektionswelle betreffe hingegen Länder mit einer jungen Bevölkerung. Tatsächlich sinke die weltweite Sterblichkeitsrate stetig, während die Genesungsrate steige.