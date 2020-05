Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die lokale Marktgeometrie sowie die 200-Stunden-Linie durchbrochen. Der deutsche Leitindex habe heute Nacht die 10.600-Punkte-Marke getestet und zu Beginn der europäischen Sitzung einen weiteren Versuch unternommen. Beide seien jedoch gescheitert. Das könnte den Bullen etwas Hoffnung geben, aber für ein günstigeres technisches Setup wäre ein Durchbruch über den Bereich von 10.750 Punkten erforderlich. Sollte der Index die 10.600-Punkte-Marke unterschreiten, würde sich die Aufmerksamkeit auf den 10.500-Punkte-Bereich verlagern, wo eine wichtige Unterstützungszone sowie die untere Grenze der großen Overbalance-Struktur zu finden sei. Die Händler sollten bedenken, dass am Freitagmorgen (8:00 Uhr) der deutsche BIP-Bericht veröffentlicht werde. Dieser könnte die mittelfristige Richtung beim DAX vorgeben.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) werde die Produktion in seinem Werk in Wolfsburg während vier Tagen in diesem Monat begrenzen. Die Entscheidung komme, da die Nachfrage in Europa weiterhin gedämpft sei. Die Produktionsstätte in Wolfsburg sei die größte, die das Unternehmen in Europa betreibe. Darüber hinaus werde der Autobauer die Produktion an zwei Montagelinien vorübergehend einstellen.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe einen erneuten Stellenabbau angekündigt. Die Kürzungen seien im März gestoppt worden, um die Mitarbeiter während des Höhepunktes der Coronavirus-Pandemie nicht zu belasten. Die Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank würden auf ihr Monatsgehalt verzichten.



In einem kürzlichen Interview habe der CEO von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), Christian Klein, gesagt, dass er mehr Spannungen und Wettbewerb mit Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Google erwarte, wenn die beiden US-Giganten ihre Präsenz im Segment der Unternehmensanwendungen ausbauen würden. Vor der Cloud-Ära sei die Situation einfacher gewesen, da sich die eine Gruppe von Unternehmen auf Hardware und die andere auf Software konzentriert habe. Jetzt bewege sich jeder in der zweiten Gruppe. (13.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte bewegen sich am Mittwoch nach unten, da Top-Experten davor warnen, dass eine zu rasche Wiedereröffnung der Wirtschaft den Aufschwung behindern könnte.Das Auftreten neuer Ausbrüche in China und Südkorea verstärke auch die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. Powells Rede um 15:00 Uhr sei ein großes Ereignis für den Tag und könnte einige Bewegungen an den Aktienmärkten auslösen.