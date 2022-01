Laut einem Bericht der Welt wolle Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seine Produktionskapazitäten für Elektroautos in China bis 2023 auf 900 Tausend Einheiten ausbauen, da die neue Volkswagen-Fabrik in der Provinz Anhui Ende des nächsten Jahres in Betrieb genommen werde.



Jean-Marc Nasr, der Chef der Satellitensparte von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), habe gesagt, dass das Raumfahrtgeschäft des europäischen Flugzeugherstellers im Jahr 2021 ein unerwartetes Umsatzwachstum von 10% erreicht habe.



Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) habe gemeldet, dass im Dezember 2021 2,7 Millionen Passagiere am Frankfurter Flughafen abgefertigt worden seien. Das sei ein Anstieg von 204,6% im Vergleich zum Dezember 2020. Die Zahl der Passagiere, die im Gesamtjahr 2021 am Frankfurter Flughafen abgefertigt worden seien, sei um 32,2% auf 24,8 Millionen gestiegen, während die Flugbewegungen um 23,4% höher gewesen seien als im Vorjahr.



Einschätzungen von Analysten



- Morgan Stanley stufe Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) auf "equal-weight" hoch. Das Kursziel sei auf 87 Euro gesetzt worden.

- Stifel stufe GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 48 Euro gesetzt worden. (17.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich würden sich besser entwickeln und jeweils rund 0,7% gewinnen. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241), der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) und der russische RTS (ISIN: RU000A0JPEB3 WKN: A0YLBP, ) seien die einzigen großen europäischen Indices, die heute niedriger notieren würden. Für den heutigen Tag werde mit einer geringeren Liquidität gerechnet, insbesondere am Nachmittag, da die Händler in den Vereinigten Staaten den Martin Luther King Day feiern würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei wieder über die Widerstandszone im Bereich von 15.925 Punkten ausgebrochen, die durch die 50-Stunden-Linie und das 38,2%-Retracement der am 5. Januar 2022 eingeleiteten Abwärtsbewegung gekennzeichnet sei. Der Index erhole sich von dem Rückgang, der Ende der Vorwoche eingetreten sei. Der nächste zu beachtende Widerstand befinde sich oberhalb des 50%-Retracements im Bereich von 16.000 Punkten. Auch die 200-Stunden-Linie befinde sich in diesem Bereich. Da für den heutigen Tag keine Wirtschafts- oder Quartalsberichte anstünden, könnte es in der heutigen Handelssitzung zu keinen großen Kursschwankungen kommen.