Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie habe sich mit den heimischen Energieversorgern über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2038 geeinigt. Kompensationsverträge für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen seien unterzeichnet worden. RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) erhalte eine Entschädigung von 2,6 Mrd. Euro für die Stilllegung von Braunkohlebetrieben in Westdeutschland. Die Entschädigung werde in 12 gleichen, jährlichen Raten gezahlt.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) werde die Zusammenarbeit mit Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) auf Software für selbstfahrende Autos ausweiten. Volkswagen und Microsoft würden eine Cloud-basierte Plattform aufbauen, die den Entwicklungsprozess vereinfachen und die Integration in die Fahrzeugflotte beschleunigen solle.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) habe die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 bekanntgegeben. Der Nettoumsatz sei um 9,5% auf 3,21 Mrd. Euro (Erwartung: 3,18 Mrd. Euro) gestiegen. Das EBITDA sei im Jahresvergleich um 12% auf 1,88 Mrd. Euro (Erwartung: 1,98 Mrd. Euro) gestiegen, während der Gewinn je Aktie von 5,47 Euro in 2019 auf 5,93 Euro in 2020 (Erwartung: 6,50 Euro) geklettert sei. Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahr um 8,4% auf 1,09 Mrd. Euro (Erwartung: 1,10 Mrd. Euro) gestiegen. Das Unternehmen werde vorschlagen, die Dividende von 2,90 Euro auf 3,00 Euro je Aktie zu erhöhen.



- adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) werde bei UBS auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel werde auf 338 gesetzt.



- MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol Deutschland: MTX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MTUAF) werde von der Deutschen Bank mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel werde auf 235 Euro gesetzt.





Die europäischen Märkte werden am Donnerstag gemischt gehandelt. Aktien aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Italien würden zulegen, während Aktien aus Frankreich, Belgien und Spanien nachgeben würden. Der Wirtschaftskalender sei heute leicht, da keine wichtigen Wirtschaftsberichte zur Veröffentlichung anstünden. Die Europäische Kommission habe heute die neuen Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, die aber keinen großen Einfluss auf die Märkte gehabt hätten.Die Europäische Kommission habe heute um 11:00 Uhr die neuen Wirtschaftsprognosen veröffentlicht. Die EK erwarte, dass das Wachstum der Eurozone 2021 3,8% erreichen werde (4,2% in der vorherigen Prognose), gefolgt von einer Expansion von 3,8% im Jahr 2022 (3% in der vorherigen Prognose). Die Inflation werde 2021 bei 1,4% gesehen (1,1% in der vorherigen Prognose) und bei 1,3% im Jahr 2022 (unverändert). Die Wirtschaft der Eurozone werde im ersten Quartal 2021 voraussichtlich um 0,9% im Quartalsvergleich schrumpfen. Insgesamt stelle die Kommission fest, dass sich die Erholung schneller als erwartet vollziehe, aber einige Länder wie Italien und Spanien würden bis 2022 nicht das Vorkrisenniveau erreichen.Unternehmensnachrichten: