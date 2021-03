Unternehmensmeldungen:



Volkswagen habe bekanntgegeben, dass es 11,5 Tausend Stellen im Rahmen eines 2016 geschlossenen Tarifvertrags abgebaut habe und plane, weitere 2 Tausend Stellen zu streichen.



BMW erwarte, dass sich die Rendite aus dem Autogeschäft in diesem Jahr auf 6 bis 8% erholen werde, von 2,7% im Jahr 2020. Der Automobilhersteller habe auch gesagt, dass er erwarte, dass die Hälfte seiner Verkäufe bis Ende 2030 Elektrofahrzeuge sein würden. Oliver Zipse, der CEO des Unternehmens, habe gesagt, dass BMW mit einem starken Schwung in das Jahr 2021 gehe.



Benoit Defforge, der Präsident der Corporate Jets-Einheit von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), habe gesagt, dass die zweite Welle der Pandemie die Verkaufskampagnen für neue Business Jets verlangsamt habe. Er habe hinzugefügt, dass die Verkaufsaktivitäten im Dezember und Januar sehr schwach gewesen seien, aber seit März wieder anziehen würden.



Einschätzungen von Analysten:



- Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: HENOF) sei bei der UBS auf "neutral" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 88 Euro gesetzt worden.

- Die HSBC stufe Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 60 Euro gesetzt worden. (17.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindizes aus Europa notieren am Mittwoch entweder flach oder leicht schwächer, so die Experten von XTB.Anleger schienen vor dem heutigen FOMC-Zinsentscheid (19:00 Uhr) in einem abwartenden Modus zu sein. Die Sitzung sei bisher eher ruhig und ohne abrupte Bewegungen verlaufen. Die Aktien aus Belgien und Italien seien die Top-Performer in Europa, während die polnischen Aktien am schlechtesten abschneiden würden.Einige Berichte seien aufgetaucht, die besagen, dass Deutschland seine Entscheidung, die Impfungen von AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) auszusetzen, rückgängig machen könnte. Die deutsche Impfstoff-Sitzung sei für Donnerstag um 16:00 Uhr angesetzt, sodass danach eine Entscheidung bekannt gegeben werden könnte.