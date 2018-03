XETRA-Aktienkurs VTG-Aktie:

42,90 EUR +0,70% (13.03.2018, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs VTG-Aktie:

43,05 EUR +0,82% (13.03.2018, 13:06)



ISIN VTG-Aktie:

DE000VTG9999



WKN VTG-Aktie:

VTG999



Ticker-Symbol VTG-Aktie:

VT9



Kurzprofil VTG AG:



Die VTG Aktiengesellschaft (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark der VTG AG umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet die VTG AG umfassende multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie weltweite Tankcontainertransporte an.



Durch die Kombination der drei vernetzten Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und Tankcontainerlogistik bietet die VTG AG eine leistungsstarke Plattform für den internationalen Transport. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist VTG in Europa, Nordamerika, Russland und Asien präsent. (13.03.2018/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Farringdon Netherlands BV kürzt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der VTG AG weiter spürbar:Die Leerverkäufer von Farringdon Netherlands BV haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmens VTG AG (ISIN: DE000VTG9999, WKN: VTG999, Ticker-Symbol: VT9) signifikant zurückgezogen.Die Finanzprofis von Farringdon Netherlands BV mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, haben am 09.03.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,27% auf 1,14% der VTG-Aktien verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den VTG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der VTG AG: mindestens 1,14%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze VTG-Aktie: