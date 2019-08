Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

26,90 EUR +0,75% (07.08.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

26,90 EUR +0,37% (07.08.2019, 16:15)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE0002457512



WKN VIB Vermögen-Aktie:

245751



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (07.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) herab, erhöhen aber ihr Kursziel.Das Unternehmen habe heute den Bericht für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht, welches erneut ein sehr solides Ergebnis aufgewiesen habe. Die Umsätze seien um 5,9% von 42,6 Mio. Euro auf 45,1 Mio. Euro gestiegen, hauptsächlich getrieben vom Wachstum des Portfolios und der Mietindexierung. Das Bewertungsergebnis habe zum Halbjahr bei nahezu 2,3 Mio. Euro gelegen und stamme aus den derzeitigen Eigenentwicklungen, bei welchen der Fertigstellungsgrad und die Vorvermietung weit vorangeschritten seien.Auf der Aufwandsseite sei ebenfalls ein Anstieg verbucht worden. Sowohl die Aufwendungen für Investment Properties als auch der Personalaufwand seien um über 4% gestiegen, jedoch unterproportional zum Umsatz. Dies habe zu einem Anstieg des EBIT von über 6% geführt. Die Zinsaufwendungen hätten erneut von rund -7,9 Mio. Euro auf rund -7,6 Mio. Euro verringert werden können, obwohl die Nettoverschuldung angestiegen sei. Dies resultiere aus einem weiteren Rückgang der durchschnittlichen Finanzierungskosten von 2,33% zum Jahresende 2018 auf nunmehr 2,15%. Das Vorsteuerergebnis sei somit um 9,5% gewachsen.Das bereinigte EBT, also ohne Bewertungseffekte, habe sich sogar um 10,9% von 25 Mio. Euro auf nahezu 28 Mio. Euro erhöht. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 24,2 Mio. Euro gelegen, ein Plus von ebenfalls 9,5%. Der cash-getrieben FFO sei derweilen um 10,5% gewachsen und habe sich von nahezu 22 Mio. Euro auf über 24 Mio. Euro erhöht. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 87 Cent.Aufgrund dessen nehmen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, ihr Rating für die VIB Vermögen-Aktie von "accumulate" auf "hold" zurück. (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link