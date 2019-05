Börsenplätze VF Corp.-Aktie:



VF Corp. (ISIN: US9182041080, WKN: 857621, Ticker-Symbol: VFP, NYSE-Symbol: VFC) ist eine US-Bekleidungsfirma mit Firmensitz in Greensboro, North Carolina. Die Geschichte von VF Corp. begann bereits 1899, als in Pennsylvania der Handschuh-Hersteller Reading Glove and Mitten Manufacturing Company gegründet wurde. Im Jahr 1951 ging das Unternehmen an die Börse. VF Corp. betreibt in den USA unter dem Namen vf Outlet um die 70 Outlets, zumeist in größeren Factory-Outlet-Centern, wo verschiedene der konzerneigenen Marken preisreduziert zum Verkauf angeboten werden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VF Corp.-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die VF Corp.-Aktie (ISIN: US9182041080, WKN: 857621, Ticker-Symbol: VFP, NYSE-Symbol: VFC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn man an große Bekleidungs- oder Schuhfirmen denke, seien es in der Regel Nike oder adidas, die einem zuerst in den Sinn kämen. Ein weiteres großes Unternehmen aus der Branche habe jedoch gerade große Kapitalmaßnahmen abgeschlossen, daher könnte es ratsam sein, sich die Auswirkungen genauer anzusehen.Die VF Corporation sei vor 120 Jahren gegründet worden und sei nach Umsatz eines der zehn größten US-Bekleidungsunternehmen. Der Name des Unternehmens stehe in keinem direkten Zusammenhang mit der Marke, wie es bei Nike oder adidas der Fall sei. Allerdings sollten einige Markennamen des Unternehmens, wie z.B. Vans oder Timberland, den meisten bekannt sein. Das Unternehmen sei weltweit präsent, wobei die USA und Europa die größten Umsatzquellen seien. Das Markenportfolio des Unternehmens sei sehr vielfältig und umfasse unter anderem Outdoor-Produkte (The North Face und Timberland), Schuhe (Vans) und Jeans (Lee, Wrangler). Diese Aufteilung sei jedoch bereits etwas veraltet, da das Unternehmen kürzlich eine große Kapitalmaßnahme abgeschlossen habe.Die VF Corporation habe am Mittwoch, den 22. Mai, die Abspaltung des Jeans-Geschäfts abgeschlossen. Dieser Schritt sei im August 2018 angekündigt worden. Der Vorstand der Gesellschaft habe die Entscheidung damit begründet, dass jedes der beiden Unternehmen eine geringere operative Komplexität aufweise und sich besser auf die Kernaufgaben konzentrieren könne. Den Aktionären der VF Corporation seien für jede Aktie von Kontoor Brands (neue Gesellschaft) jeweils sieben Aktien der VF Corporation angeboten worden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Jeans-Geschäft für die VF Corporation einige Zeit eine Belastung gewesen sei. Das Segment habe in den vergangenen Jahren kaum oder gar kein Wachstum verzeichnet. Tatsächlich sei der Umsatz des Jeans-Geschäfts in den vergangenen zehn Jahren um 9,8% gesunken, während der Gesamtumsatz der VC Corporation in diesem Zeitraum um fast 92% gestiegen sei. In diesem Kontext könnte die Ausgliederung als Trennung eines wachstumsarmen Segments angesehen werden.Noch deutlicher würden die Unterschiede, wenn man sich die operativen Ergebniszahlen ansehe: Im Geschäftsjahr 2019 weise VF Corporation einem Anstieg von 18% und Kontoor Brands einen Rückgang von 25% auf. Die Geschäftsfelder der jetzigen Kontoor Brands hätten auch einen negativen Einfluss auf die Brutto- und Betriebsspanne der gesamten VF Corporation. Dennoch sei anzumerken, dass sich das Umsatzwachstum von The North Face und Vans im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2019 abgeschwächt habe. Dies könnte der Anlass für eine eher konservative Prognose für das Geschäftsjahr 2020 gewesen sein.Wie viele andere gut etablierte US-Unternehmen sei auch die VF Corporation ein interessanter Dividendentitel. Das Unternehmen zahle seit drei Jahrzehnten eine Dividende aus und habe diese im Laufe der Zeit kontinuierlich gesteigert. In den vergangenen elf Jahren habe die Dividendenausschüttung selten über 60% des Gewinns oder des freien Cashflows gelegen. Die Dividende pro Aktie im Jahr 2017 sei höher gewesen als das Ergebnis pro Aktie, wobei dies aufgrund der US-Steuerreform ein einmaliger Faktor gewesen sein dürfte. Man sollte beachten, dass Kontoor Brands weniger als 15% des gesamten Betriebsergebnisses der VF Corporation ausgemacht habe, weshalb das Unternehmen in der Lage sein sollte, die aktuelle Dividende auch nach der Abspaltung aufrecht zu erhalten und zu erhöhen. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link