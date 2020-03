ISIN VERBUND-Aktie:

Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (26.03.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBUND: Stabilisierung ist im Gange - AktienanalyseDer Crash in Österreich hat alle Aktien erwischt - auch solche, die vom Ausbruch des Coronavirus kaum oder gar nicht betroffen sind. Zum Beispiel VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF), Österreichs größter Stromproduzent und transporteur mit nahezu 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen betreibe das gesamte überregionale österreichische Hochspannungsnetz mit seinen wichtigen Auslandsanbindungen. Für die Corona-Krise sei der VERBUND gut gerüstet: "Durch vorausschauende Personal-Planung und technische Einrichtungen sind wir in der Lage, auch mit reduziertem Personal die Stromerzeugung zu gewährleisten. Unser Kraftwerksbetrieb ist in ganz Österreich sichergestellt." 2019 sei für den VERBUND erfreulich verlaufen. Nach Bereinigung um positive Einmaleffekte sei das operative Ergebnis (EBITDA) um 37,1 Prozent gestiegen, das Konzernergebnis habe sogar um 60,4 Prozent auf 549,0 Mio. Euro gesteigert werden können.Diese positive Entwicklung sei vor allem auf die Realisierung der stark gestiegenen durchschnittlichen Absatzpreise, bedingt durch ein höheres Strompreisniveau auf dem Großhandelsmarkt für Strom, zurückzuführen. Auch die Finanzlage des Konzerns habe sich erheblich verbessert. Für 2020 wird unter der Annahme einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft ein Konzernergebnis zwischen rund 510 Mio. und rund 630 Mio. Euro erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs VERBUND-Aktie32,80 EUR +0,12% (26.03.2020, 15:56)Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie32,92 EUR +0,49% (26.03.2020, 16:14)