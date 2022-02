XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (22.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Steigende Energiepreise würden immer mehr die Politik auf den Plan rufen. Nun sollten erste deutsche Terminals gebaut werden, um Liquefied Natural Gas (LNG) aus den USA zu importieren. Der "Focus" zitiere Minister Habeck. "Die beiden Terminals, die Deutschland mal angedacht hat - Brunsbüttel und Stade -, sind bisher nicht privat finanzierbar. Dieser Frage werden wir uns jetzt energisch zuwenden."Berühre diese Entscheidung VERBIO? Die Biokraftstofffirma baue auch in den USA eine Produktion von Gas und Diesel aus Reststoffen auf. Gegenüber dem AKTIONÄR Hot Stock Report habe am Freitag CEO Claus Sauter gesagt: "Wir begrüßen die Initiative von Herrn Habeck sehr. Seit Jahren weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass Deutschland, dass die Energiewende ein eigenes LNG Terminal braucht. Unser Interesse liegt darin BioLNG und synthetisches LNG nach Deutschland zu importieren. Ohne eigenes LNG-Terminal wird das schwierig."Bereits letztes Jahr hatte uns der Verbio-Chef gesagt, dass Biomethan aus Reststoffen "Fahrt aufnimmt", so Florian Söllner von "Der Aktionär". Er sehe für die nächsten Jahre "viel Entwicklungspotenzial", weil die Politik lange geschlafen habe. Jüngst wurden erneut sehr starke Zahlen vorgelegt, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zur VERBIO-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)Börsenplätze VERBIO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:59,10 EUR +10,99% (22.02.2022, 17:51)