Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Von der Einführung eines wirksamen Preises für Kohlenstoffdioxid sollten Biokraftstoffhersteller wie VERBIO profitieren können, denn an der Zapfsäule dürfte sich dann eine Lenkungswirkung entfalten. Das Zörbiger Unternehmen biete neben Biodiesel und -ethanol auch Biomethan an. Aktuell spiele v.a. das Marktumfeld dem deutschen Bioenergie-Hersteller in die Karten. Während die Preise für Biodiesel nach wie vor auf einem soliden Niveau rangieren würden, würden die Preise für Bioethanol von Hoch zu Hoch eilen.Das attraktive Preisumfeld habe VERBIO bereits im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 Rückenwind beschert. In den Monaten Juli bis September sei der Konzernumsatz um 23% auf 210 Mio. Euro gestiegen, das EBITDA habe um satte 43% auf 23,8 Mio. Euro zugelegt. Damit habe VERBIO bereits im ersten Quartal gut ein Drittel der EBITDA-Prognose für das gesamte Fiskaljahr (65 Mio. Euro) erreicht. Könne das Unternehmen an die positive Entwicklung anknüpfen, sollte sich die Guidance als zu konservativ herauskristallisieren.Zusätzliche Impulse verspreche auch die Expansion, die VERBIO konsequent vorantreibt. In Nordamerika habe sich das deutsche Unternehmen zwei Anlagen gesichert. Nicht minder spannend sei das Biomethan-Projekt im indischen Sangrur. Die Börse scheine eine positive operative Entwicklung bei VERBIO bereits einzupreisen. Die Einführung eines wirksamen Preises für Kohlenstoffdioxid, das attraktive Preisumfeld und die Expansionsfantasie sollten die VERBIO-Aktie in Richtung Mehrjahreshoch bei 13,92 Euro treiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: