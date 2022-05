Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Frankfurt am Main - VERBIO-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Halten der Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG.Eine Kehrtwende in Deutschland drohe, die nötige Investitionssicherheit sei in Gefahr. Das ist der Eindruck der Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zu VERBIO.Bio-Fuels würden hierzulande nicht mehr als Teil der Lösung (Klima), sondern jetzt wieder als Problem (Hunger) angesehen.Seien die Markt- und Rahmenbedingungen in der EU (THG-Quoten-Anstieg; hoher Gaspreis) in den zurückliegenden Quartalen vorteilhaft gewesen, drohe nun aber nicht nur eine marktseitige Kehrtwende, abzulesen in dem wieder aufgeflammten Teller-Tank-Disput der zurückliegenden Woche. Das käme zur Unzeit, arbeite doch VERBIO an kräftigem Kapazitätsausweitungen im In- und Ausland und sei auf stabile Rahmenbedingungen was Politik, Lieferketten und Absatzmärkte betreffe, angewiesen.Der reanimierte Tank-Teller-Disput (Gutachten Deutsche Umwelthilfe) werde hoch-emotional geführt, gehe aber zum guten Teil an der Realität vorbei: Als Beispiel würden die Researcher anführen, dass der eingesetzte Weizen so minderwertig sei, dass er nicht für menschlichen Verzehr geeignet sei, und somit wohl kaum zu einer Lösung einer aufziehenden Nahrungsmittelknappheit jenseits der EU beitragen dürfte. Vielmehr würden die heimischen Bauern von der Verarbeitungsmöglichkeiten bei VERBIO profitieren.Die Langfristperspektive zuerst in D und später der EU gerate wieder in Frage.Das Chance-/Risiko-Profil wird nochmals ungünstiger, fassen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, zusammen und senken den Kursziel, weshalb die Analysten der EQUI.TS GmbH, ihr "halten"-Urteil für die VERBIO-Aktie bekräftigen. (Analyse vom 20.05.2022)