Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (20.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Einmal mehr wehe der Biokraftstoff-Industrie der politische Gegenwind kräftig ins Gesicht. VERBIO lasse sich davon nicht beunruhigen und investiere weiter in seine Standorte - auch in Deutschland. In Zörbig, Sachsen-Anhalt, werde beispielsweise ein neues Projekt mit Hitachi Zosen Inova vorangetrieben.Der Partner solle eine Gasreinigungsanlage zur Aufbereitung von Biomethan errichten. Das von VERBIO hergestellte Biomethan werde zukünftig in einer BioLNG-Anlage verflüssigt und im Kraftstoffmarkt eingesetzt, heiße es im Rahmen einer Pressemitteilung von Hitachi Zosen Inova. Die Unternehmen sähen in dem Vorhaben "entscheidenden Schritt zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und zu einer fortschreitenden Dekarbonisierung".Das VERBIO-Biomethan werde ausschließlich aus Reststoffen hergestellt und erreiche eine Kohlenstoffdioxid-Reduktion von mindestens 90 Prozent gegenüber Diesel und Benzin. Bis dato speise der Biokraftstoff-Spezialist das Biomethan ins Erdgasnetz ein oder transportiere dieses zu CNG-Tankstellen. In Zukunft solle das Biomethan verflüssigt und im Anschluss als BioLNG angeboten werden. Die Anlage solle bereits 2023 in Betrieb gehen."Seit dem Anstieg der Strom-, Erdgas- und Mineralölpreise und der Verabschiedung der deutlich verschärften Klimaziele 2030 im Verkehr gibt es eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Biokraftstoffen, wie unserem Biomethan aus Reststoffen", so VERBIO-Vorstandsmitglied Oliver Lüdtke. "Besonders im LKW-Güterverkehr ist Biomethan mittelfristig die einzige verfügbare klimafreundliche Alternative zum Diesel."Spekulativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick nutzen die Kurse um die Marke von 50 Euro für einen Einstieg und lassen sich vom jüngsten politischen Störfeuer nicht beunruhigen, Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link