Im März verbuchten die Maschinenbaubetriebe bei den Auslandsumsätzen sowohl mit der Euro-Zone als auch mit dem sonstigen Ausland Zuwächse um jeweils mehr als 20 Prozent. Der Inlandsumsatz stieg dagegen nur um 3,6 Prozent.



Damit weist die Umsatzbilanz des ersten Quartals 2021 nun einen Zuwachs von 4 Prozent auf. Am stärksten ist mit plus 9 Prozent der Umsatz mit dem sonstigen Ausland gestiegen, der Inlandsumsatz hängt mit dagegen noch etwas hinterher (minus 0,7 Prozent im 1. Quartal).



Die Ergebnisse sind auch deshalb bemerkenswert, weil gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand.



Hinter diesen Zuwächsen verbirgt sich jedoch auch ein Basiseffekt: das erste Quartal 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Covid 19-Krise mit beginnenden Lieferkettenschwierigkeiten in vielen Ländern sowie den Folgen des ersten Lockdowns in Deutschland. Dies hatte zu Umsatzrückgängen über alle Umsatzindikatoren im ersten Quartal 2020 geführt. (01.06.2021/ac/a/m)





Die Maschinenbauer aus Hessen haben das erste Quartal 2021 mit guten Ergebnissen in den Auftragsbüchern abgeschlossen. Die Aufträge aus dem Ausland sind nach dem Rückschlag im Februar (-12,5 Prozent gegenüber Februar 2020) im März 2021 wieder zweistellig um 16,1 Prozent gestiegen, sodass der Zuwachs im 1. Quartal 2021 insgesamt 1,9 Prozent erreicht hat.