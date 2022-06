Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

85,66 EUR +0,94% (02.06.2022, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

85,64 EUR -0,37% (02.06.2022, 10:32)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (02.06.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Auf der einen Seite stünden bei VARTA die vielversprechenden mittelfristigen Aussichten rund um die Elektromobilitätsoffensive. Auf der anderen Seite würden die Sorgen vor einer Verfehlung der Jahresziele aufgrund der schwachen Nachfrage bei den eigentlich so wachstumsstarken Lithium-Ionen-Knopfzellen belasten.Nach den Q1-Zahlen sei das Papier des Ellwanger Konzerns Mitte Mai auf ein Jahrestief bei 67,88 Euro abgerutscht, habe sich allerdings im Anschluss aber wieder schnell von diesem Niveau lösen können. Mit der Gesamtmarkterholung habe der Titel in den letzten Tagen sogar weiter Boden gutgemacht. Selbst wenn die VARTA-Aktie nach dem Sprung über die 80-Euro-Marke ein kleines Kaufsignal generiert habe und nun Kurs Richtung 90 Euro laufen könnte: Die Einschätzung der Analysten zeige, ohne frische Impulse durch einen verbesserten Newsflow scheine eine nachhaltige Kursbelebung vorerst nicht in Sicht.Derzeit würden drei Analysten die VARTA-Aktie zum Kauf empfehlen. Drei weitere stünden dem Titel neutral gegenüber und drei Experten würden zum Verkauf des Papiers raten. Die Kursziele würden von 115 Euro (ODDO BHF) bis 63 Euro (Kepler Cheuvreux) reichen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link