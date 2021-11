Unternehmensnachrichten:



VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) falle heute um mehr als 15%. Die Aktien des Unternehmens würden nach der Prognosesenkung nachgeben. VARTA habe gesagt, dass es nun einen Gesamtjahresumsatz von 900 Millionen Euro erwarte, der von der vorherigen Prognose von rund 940 Millionen Euro abweiche. Erschwerend komme hinzu, dass VARTA mitgeteilt habe, dass der Gewinn im dritten Quartal um 7,5% unter den Umsatzerwartungen des Marktes und um 6,8% unter den Erwartungen für das bereinigte EBITDA liegen würde. Das Unternehmen werde am 11. November 2021 die Zahlen für das im September 2021 abgeschlossene Quartal veröffentlichen.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) und der australische Vermögensverwalter IFM Investors hätten vereinbart, ein 1,8 Milliarden Euro schweres Joint Venture zu gründen, das sich auf den Bau von Glasfaserverbindungen in ländlichen Regionen Deutschlands konzentrieren werde.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Oktober 2021 nur 36 Jets ausgeliefert habe, gegenüber 40 Auslieferungen im September. Airbus habe im Oktober 22 neue Aufträge und 30 Stornierungen erhalten. Damit seien die Stornierungen im bisherigen Jahresverlauf auf 167 gestiegen - deutlich mehr als die 115, die im Gesamtjahr 2020 verzeichnet worden seien. Airbus müsste in den letzten beiden Monaten des Jahres 2021 rund 140 Jets ausliefern, um das Jahresziel von 600 Auslieferungen zu erreichen.



Einschätzungen von Analysten:



VARTA werde von der DZ BANK auf "verkaufen" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 90 Euro gesetzt worden. (05.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Sitzung der Woche im Plus, so die Experten von XTB.Der Umfang der Gewinne sei jedoch gering und überschreite in den meisten Fällen nicht 0,5%. Die Indices aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Schweiz seien die Spitzenreiter, während spanische und polnische Aktien am stärksten nachgeben würden.Die Daten zur deutschen Industrieproduktion für September seien heute um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Sie würden ein weiteres enttäuschendes Quartal für die deutsche Industrie zeigen. Die Produktion sei im Monatsvergleich um 1,1% gesunken, während der Markt einen Anstieg von 0,9% im Monatsvergleich erwartet habe. Man beachte, dass dieser Rückgang auf einen Rückgang von 3,5% im August folge.