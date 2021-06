Wien (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmarktaufsicht Bafin hat der deutschen Tochter von Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) die Genehmigung für Handel und Verwahrung von Krypto-Assets erteilt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Flugzeugbauer Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) dürfe erst ab Mitte 2023 die Zulassung des neuen Langstreckenjets 777x von der Aufsichtsbehörde FAA erwarten. Die Aktie sei mit -3,3% der größte Verlierer im Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen.Der deutsche Batteriehersteller VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) habe in Nördlingen eine neue Lithium-Ionen-Zellfabrik eröffnet. Diese Produkte würden hauptsächlich für Premium-Headsets verwendet. Die Aktie habe in einem nachgebenden Gesamtmarkt +3,5% gewonnen. (29.06.2021/ac/a/m)