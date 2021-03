Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (31.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Am 18. Februar habe VARTA über ein starkes Wachstum im abgelaufenen Jahr berichtet. Die im letzten Jahr bereits zweimal angehobene Prognose sei nochmals übertroffen worden. Mit der Vorlage des Geschäftsberichts seien die Zahlen heute bestätigt worden. Das gelte auch für den Ausblick. Frische Impulse seien aber eher Mangelware."Wir sind stolz auf ein historisches Geschäftsjahr - das bisher beste in den 135 Jahren unserer Unternehmensgeschichte", so VARTA-Vorstand Herbert Schein. "Wir sind im vergangenen Jahr um 140 Prozent gewachsen. Allein das organische Umsatzwachstum betrug knapp 50 Prozent! Und das organische EBITDA Wachstum betrug knapp 100 Prozent. Alle Geschäftsbereiche haben im Vergleich zum Vorjahr ihre Erfolge noch einmal übertroffen."Der Konzernchef blicke sehr optimistisch auf das Geschäftsjahr 2021: "Wir werden auch in diesem Jahr unseren Wachstumskurs fortsetzen. Das strukturelle Wachstum der Kernmärkte, die nach eigener Einschätzung starke Marktposition in diesen Kernmärkten sowie der geplante Ausbau der Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen werden zu einer positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2021 führen." Schein sehe den Batteriehersteller auch angesichts der weltweit anhaltenden Covid-19-Pandemie sehr gut aufgestellt. Die Produktion an den eigenen Standorten laufe seit Beginn der Pandemie ohne Unterbrechungen, Auswirkungen auf die Lieferketten habe es nicht gegeben.Zur Erinnerung: VARTA werde Ende des Jahres eine neue Lithium-Ionen-Rundzelle im Format 21700 auf einer Pilotlinie produzieren. Die Zelle zeichne sich durch einen sehr geringen Innenwiderstand aus, was eine sehr schnelle Ladung und Entladung ermögliche. Dadurch eigne sie sich vor allem für Anwendungen, bei denen hohe Leistung gefordert sei. Einsatzbereiche könnten hierbei bei der Stromversorgung von Werkzeugen liegen, bei denen eine hohe Kraft und Drehmoment gefordert seien, wie Bohrmaschinen, Schleifmaschinen oder andere Geräte. Aber auch in neuen Antriebskonzepten im Automobilbereich biete die Zelle Vorteile.Analysten hätten sich trotz der guten Nachrichten zuletzt dennoch weiter skeptisch zur Aktie geäußert. Kaufempfehlungen gebe es keine. Das durchschnittliche Kursziel der Experten betrage 110,50 Euro. Ob sich das nach der heutigen Meldung ändere, sei fraglich. Daher könnte die Aktie ihre Konsolidierungsphase vorerst fortsetzen. Für ein frisches Kaufsignal müsste das Verlaufshoch bei 136,90 Euro überwunden werden. Die nächste Unterstützung warte im Bereich um 105 Euro. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link