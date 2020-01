Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe eine Studie der Commerzbank für Aufsehen gesorgt. VARTA-Kunden hätten wegen der starken Nachfrage, die VARTA wohl nicht komplett habe bedienen können, auch auf andere Zulieferer gesetzt. Im Anschluss sei die VARTA-Aktie in die Knie gegangen. Im Anschluss habe Warburg Research nachgelegt. Wie gehe es mit dem Papier des Batterieherstellers weiter?Eine Commerzbank-Studie über den Konkurrenzdruck für VARTA habe die Aktien des Batterieherstellers am Mittwochmorgen belastet. Trotz guter Fundamentaldaten sei der Status von Varta als alleiniger Zulieferer für Konzerne wie Samsung, Sony und JBL aus Sicht von Commerzbank-Analyst Stephan Klepp neu zu bewerten. Nach Auswertung eigener Recherchen halte der Experte es für möglich, dass die Nachfrage am Markt zu groß gewesen sei, um von VARTA allein befriedigt zu werden. Kunden hätten daher nach Alternativen Ausschau gehalten, um ihre eigenen Marktanteile nicht durch Lieferengpässe zu gefährden. VARTA selbst habe von der ungewollten Konkurrenz erst im Dezember erfahren.Klepp habe die Aktie daher am Mittwoch in einer Studie von "buy" auf "hold" heruntergestuft und das Kursziel bei 135 Euro belassen. Folge: Im Tief habe die Aktie rund 22 Prozent nachgegeben. Bei 92 Euro habe sich das Papier stabilisiert.Allerdings gehe VARTA von Patentverstößen durch die chinesischen Wettbewerber aus und gehe rechtlich gegen sie vor. "Wir haben sofort Abmahnungen an die wichtigen Handelskanäle gegeben", habe eine Sprecherin der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. "Wir werden auf keinen Fall solch grobe Patentverletzungen akzeptieren."Am Mittwochnachmittag habe Warburg Research nachgelegt. Der Batteriehersteller habe Gerüchte bestätigt, wonach Großkunden auch auf Zulieferer aus China gesetzt hätten, habe Analyst Robert-Jan van der Horst betont. Die Fähigkeiten einiger chinesischer Hersteller, die Technologie von VARTA zu kopieren, hätten die Argumente geschwächt, die für eine Technologieführerschaft des Unternehmens aus Baden-Württemberg sprächen. Analyst Robert-Jan van der Horst belasse sein Kursziel deshalb bei 63,00 Euro.Im Zuge des Kurseinbruchs am Mittwoch habe die Aktie von VARTA den Stoppkurs des "Aktionär" erreicht. Das Papier sei mit einem Gewinn von 218 Prozent verkauft worden.Was die Bewertung betreffe, so sei VARTA auch nach dem Rücksetzer mit einer Kapitalisierung von 3,8 Milliarden Euro, bei einem erwarteten Umsatz von 770 Millionen Euro für 2020 sportlich bewertet. Das KGV für 2020 betrage knackige 41.Jedoch: Auf dem aktuellen Niveau ist eine kleine Position vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 85,00 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 09.01.2020)