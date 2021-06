Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

131,10 EUR -1,98% (30.06.2021, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

131,75 EUR -2,59% (30.06.2021, 12:03)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (30.06.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Stimmung drehe wieder. Die Bestätigung einer Verkaufsempfehlung mit Ziel 105 Euro habe den Bullen bei VARTA gestern den Wind aus den Segeln genommen. Heute dehne die Aktie des Batterieherstellers ihren Rücksetzer aus. Eine wichtige charttechnische Unterstützung rücke in den Fokus. Darauf komme es jetzt an.Spekulationen rund um mögliche Konkurrenz aus China würden bei VARTA einmal mehr auf die Kurse drücken. Zur Erinnerung: Laut Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux würden in den neuen schnurlosen "Beats Studio Buds" des wichtigen Kunden Apple keine VARTA-Batterien stecken, sondern Zellen der chinesischen Wettbewerber. Er sehe daher gewisse Risiken, was das künftige Wachstum und die Preisentwicklung der für VARTA besonders wichtigen Batterien betreffe.Mit der Bestätigung, dass VARTA den Sportwagenbauer Porsche als Kunden für seine Hochleistungsbatterien gewonnen habe, sei die Aktie über die charttechnischen Widerstände bei 130 Euro und 138,70 Euro gestiegen. Am 23. Juni sei bei 146,70 Euro ein Verlaufshoch markiert worden. In Anschluss seien die Gewinne wieder zusammengeschmolzen.Kurzfristig rücke die 130-Euro-Marke in den Fokus. Werde die Unterstützung unterschritten, würden weitere Verluste und ein Rückfall in die alte Seitwärts-Range zwischen 107 und 130 Euro drohen. Frisches Futter für die Bullen könnte die in Finanzkreisen bereits diskutierte Erhöhung der Prognosen im zweiten Halbjahr liefern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link