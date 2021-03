Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA agiere derzeit Weltmarktführer für Hörgeräte- und Kopfhörerbatterien. Doch der Konzern arbeite derzeit daran, seine Technologie auch auf größere Zellformate übertragen zu können. Diese könnten dann auch in Elektroautos und stationären Batteriespeichern eingesetzt werden. Der Vorstoß in größere Dimensionen lasse die Analysten aber vorerst noch kalt.Die Commerzbank habe die Einstufung für VARTA mit Blick auf den Einstieg in die Batteriefertigung für E-Autos auf "hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Versuch, sich neue Endmärkte zu erschließen, sei kein Geheimnis gewesen, so Analyst Florian Treisch. Insofern ändere der Schritt auch nichts an der Einstellung zur Aktie. Gleichwohl sei die Entscheidung positiv, denn damit verringere VARTA die Abhängigkeit vom Großkunden Apple und dessen AirPods. Das zusätzliche Umsatzpotenzial könne sich auf 50 bis 100 Millionen Euro belaufen, realisierbar voraussichtlich aber nicht vor 2023.Warburg Research halte an seiner Verkaufsempfehlung mit Ziel 83 Euro fest. Die Pläne des Batterienherstellers für den E-Mobilitätsmarkt seien prinzipiell positiv, wobei derzeit aber noch wenige Informationen vorlägen, so Analyst Robert-Jan van der Horst. Vermutlich werde sich das Unternehmen auf lukrative Nischen und nicht auf den wettbewerbsintensiven Massenmarkt konzentrieren."Der Aktionär" habe zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass der Aktie mit dem Aufbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate mittelfristig neue Fantasie eingehaucht werden könnte. Die ersten Statements der zuletzt eher pessimistisch gestimmten Analysten seien recht verhalten ausgefallen. Weiteren Einschätzungen dürften folgen. Vielleicht gebe es am 31. März mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für 2020 weitere Details zu dem Thema - und damit auch frische Impulse für die Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link