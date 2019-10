Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



München (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Fällt der Name VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1), denken nicht nur viele Börsianer immer noch an Haushalts- oder Autobatterien. Doch damit hat die börsennotierte VARTA von heute kaum noch etwas zu tun, wie Stefan Siebert in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Nach der Aufspaltung des Konzerns sei die VARTA AG über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH überwiegend in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Zum Portfolio würden beispielsweise Kleinstbatterien unter anderem für Hörgeräte gehören. Und dieses Geschäft laufe gut, da die Zahl älterer Menschen zunehme und viele von ihnen ein Hörgerät benötigen würden.Noch besser habe sich aber ein anderer Markt entwickelt: der für kabellose Kopfhörer. Heutzutage würden Smartphone-Nutzer nämlich zunehmend auf Mini-Kopfhörer setzen, mit denen sich freihändig telefonieren lasse. Zum Betrieb der Kopfhörer seien wiederaufladbare Mikrobatterien nötig. Hier komme es vor allem auf Qualität an. Und da kämen laut Experten VARTA-Produkte ins Spiel. Denn VARTA-Batterien sollten lange halten, bevor sie aufgeladen werden müssten. Fondsmanager Björn Glück von Lupus Alpha spreche in diesem Zusammenhang von einem "Markt mit großen Wachstumschancen".Auch in den AirPods von Apple sollten VARTA-Mikrobatterien im Einsatz sein. Offiziell bestätigen wolle das der Batteriehersteller mit Sitz in Ellwangen im Osten Baden-Württembergs nicht. VARTA-Chef Herbert Schein dürfe die Namen seiner Kunden nicht verraten. Über die Geschäftsentwicklung äußere er sich aber gern. Denn die laufe prächtig. "Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei den Lithium-Ionen-Batterien für kabellose Premium-Kopfhörer, von dem wir am stärksten profitieren", habe er gesagt.Trotzdem habe Commerzbank-Analyst Stephan Klepp seine Schätzungen für die Verkaufszahlen der Lithium-Ionen-Mikrobatterien von VARTA für dieses Jahr reduziert, habe die Prognosen für 2020/21 aber unverändert gelassen. Zudem könnte VARTA im Jahr 2020 weitere Kunden gewinnen wie Huawei, Xiaomi, Google und Amazon. Zu harsche Kursreaktionen wären nach Meinung von Klepp Kaufgelegenheiten. Mit seinem von 110 auf 108 Euro gesenkten Kursziel sei er so optimistisch wie derzeit kein anderer Analyst.Angesichts der glänzenden Zukunftsperspektiven würden die Papiere des Batterieherstellers in diesem Jahr zu den wenigen Überfliegern im SDAX mit einem Kurswachstum von rund 240% gehören. Seit dem Börsengang im Herbst 2017 habe sich der Aktienkurs nahezu vervierfacht. Erst Anfang Oktober sei der Titel nach einer mehrwöchigen Konsolidierung zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch bei 94,80 Euro geklettert.Commerzbank-Analyst Klepp traue der Aktie aber eine Fortsetzung ihres Wachstumskurses zu. Sein Kursziel liege, wie bereits oben erwähnt, bei 108 Euro. Außerdem habe er zuletzt seine Kaufempfehlung bestätigt. "Vergessen sie den Ausblick, er ist ohnehin zu tief gestapelt", so der Experte. Der Boom bei Lithium-Ionen-Batterien gehe bei VARTA erst los. Wer daran glaube, könnte Kursrücksetzer zum Aufbau einer ersten Position nutzen. (Ausgabe 10/2019)