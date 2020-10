XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,20 EUR -3,74% (02.10.2020, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,40 EUR -4,14% (02.10.2020, 13:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (02.10.2020/ac/a/t)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Maplelane Capital, LLC stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der VARTA AG noch stärker auf:Die Short-Attacke von Maplelane Capital, LLC gegen die Aktien des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) nimmt Fahrt auf.Die New Yorker Asset-Management-Firma Maplelane Capital, LLC hat am 01.10.2020 ihre Short-Position von 1,20% auf 1,32% der VARTA-Aktien angehoben.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der VARTA AG:1,98% Tiger Global Management, LLC (14.08.2020)1,32% Maplelane Capital, LLC (01.10.2020)1,20% D1 Capital Partners L.P. (04.09.2020)1,17% Third Point LLC (28.08.2020)0,52% Coltrane Asset Management, L.P. (30.09.2020)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der VARTA AG: mindestens 9,68%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze VARTA-Aktie: