Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (13.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.In den ersten Handelstagen 2021 habe die VARTA-Aktie zwar ordentlich Boden gutmachen können. Anfang der Woche sei aber ein empfindlicher Rücksetzer gefolgt. Für das Papier des Ellwanger Konzerns habe es damit geheißen: Zurück auf Los! Neuigkeiten habe es im noch jungen Jahr bisher keine gegeben - weder von Seiten des Batterieherstellers, noch von Seiten der Analysten. Beim Blick in den Finanzkalender werde klar, dass das vermutlich auch noch eine Weile so bleiben werde.Die Nachfrage nach Kopfhörer-Akkus sei so groß, dass VARTA Mitte November die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Jahr 2020 angehoben habe. "Wir gehen weiterhin optimistisch in die Zukunft", so Vorstandschef Herbert Schein damals. Er erwarte, dass sich der Trend zu kabellosen Geräten weiter verstärken werde. Die Produktionsgeschwindigkeit solle im laufenden Jahr um mehr als die Hälfte erhöht werden. So wolle Schein 2021 die Milliarden-Marke beim Umsatz knacken. Das bereinigte EBITDA solle dabei weiter schneller wachsen als die Erlöse. Frische Zahlen und einen möglicherweise detaillierteren Ausblick dürfte es laut Finanbzkalender in der zweiten Februarhälfte geben.Es bleibe spannend bei VARTA. Investierte Anleger sollten vorerst dabeibleiben und auf ein erfolgreiches Comeback der Bullen setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie: