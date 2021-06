Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriekonzerns VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe heute zunächst unter Druck gestanden. Doch ab etwa 17 Uhr sei es mit dem Kurs wieder in die Gewinnzone zurückgegangen. Der Grund: Ein Gerücht habe die Runde gemacht. VARTA solle einen Auftrag von einem deutschen Sportwagenhersteller, oder besser gesagt dem deutschen Sportwagenhersteller bekommen haben: Porsche . Dieses Gerücht habe sich dann auch bestätigt.VARTA habe Porsche als Kunden für Hochleistungsbatterien gewonnen. Der Batteriekonzern beliefere den Sportwagenbauer künftig mit der so genannten V4Drive-Batterie, habe ein Sprecher des MDAX -Konzerns dem "Handelsblatt" in seiner morgigen Ausgabe auf Anfrage gesagt. Zu Details habe sich das Unternehmen nicht äußern wollen. Porsche habe weder bestätigen noch dementieren wollen. Mit welchen Partnern welche Projekte realisiert würden, werde das Unternehmen zu gegebener Zeit bekannt geben.Die VARTA-Aktie habe im späten Handel im Xetra-Hauptgeschäft kräftig zugelegt und ende 1,52 Prozent höher. Zuvor habe das Papier deutlich im Minus notiert. Die Aktie habe nachgegeben, weil Porsche eigene Pläne zur Fertigung von Hochleistungs-Batteriezellen enthüllt habe. Die V4Drive-Batterie sei eine hochleistungsfähige, nur einige Zentimeter große Batterie. Sie sei innerhalb von Minuten geladen und halte extreme Temperaturen aus. VARTA habe laut eines Sprechers schon angekündigt, einen Kunden für die Batterie gefunden zu haben, aber bisher keinen Namen genannt."Der Aktionär" bleibt bei seiner positiven Einschätzung zu dem VARTA-Papier, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link