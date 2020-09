Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (02.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der deutsche Batteriehersteller VARTA habe sich verpflichtet, als Zulieferer von Apple komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. Davon profitiere auch die Aktie des im MDAX gelisteten Unternehmens, die nach der Meldung ein neues Rekordhoch erreiche.Das Besondere an der Meldung: Zwar habe es bereits Gerüchte gegeben, dass die Batterien in den Apple-Kopfhörern AirPods von Varta stammen würden. Offiziell bestätigt worden sei das bislang jedoch noch nicht.Erst mit der Äußerung der Apple-Umwelt-Expertin Sarah Chandler sei erstmals offiziell bestätigt worden, dass der MDAX-Konzern ein Zulieferer von Apple sei.Das Momentum sei weiterhin auf der Seite der Bullen. Seit dem Corona-Tief Mitte März habe die VARTA-Aktie bereits 160 Prozent zugelegt. Mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch, generiere der Wert nun ein technisches Kaufsignal. Charttechnisch stünden damit keine Hürden mehr im Weg.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link