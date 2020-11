Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (12.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Nachfrage nach aufladbaren Knopfzellen für kabellose Kopfhörer sei ungebrochen. Das spiele VARTA in die Karten. In den ersten neuen Monaten sei der Umsatz auch dank des Zukaufs von Haushaltsbatterien um fast 160 Prozent auf 630,3 Mio. Euro geklettert. Rechne man die Übernahme von Consumer Batteries heraus, habe das Wachstum noch immer bei starken 70 Prozent gelegen. Das operative Ergebnis sei um gut 180 Prozent auf 176,8 Mio. Euro gestiegen, ohne Consumer Batteries habe der Zuwachs hier bei 128 Prozent gelegen. Unter dem Strich habe mit 78,3 Mio. Euro Gewinn mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr mit 33 Mio. Euro gestanden.Vor dem Hintergrund habe Vorstandschef Herbert Schein die Umsatzprognose wie von vielen Marktteilnehmern erwartet auf 840 bis 860 Mio. Euro (Vorjahr: 362,7 Mio. Euro) erhöht. Bisher habe VARTA mit 810 bis 830 Mio. Euro geplant. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 230 bis 235 Mio. Euro erreichen. Bislang habe der Vorstand nur bis zu 215 Mio. Euro prognostiziert.Ebenfalls positiv: Der Batteriehersteller komme mit weniger Investitionsausgaben aus, bei einem unveränderten Ausbau der Produktionskapazitäten. Durch Prozessoptimierungen werde die Produktionskapazität zu geringeren Investitionskosten pro Stück bis Ende 2021 dazu wie geplant ausgebaut. Folglich könnten die ursprünglich geplanten Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) reduziert und teilweise in das Folgejahr verschoben werden. Die Gesellschaft gehe jetzt von einem CAPEX zwischen 290 und 320 Mio. Euro aus (bisher: 320 bis 360 Mio. Euro)."Wir gehen weiterhin optimistisch in die Zukunft", so Schein. "Der Trend der Mobiltelefonhersteller ist klar: Das Kabel gehört der Vergangenheit an. In naher Zukunft wird die einzige Schnittstelle zu den Geräten kabellos sein. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich der Trend hin zu True Wireless Stereo (TWS) Headsets in Zukunft nochmals verstärken und beschleunigen wird."Auch im kommenden Geschäftsjahr werde VARTA weiter wachsen. Die Eine-Milliarde-Umsatzschwelle werde der Batteriehersteller bereits in 2021 nahezu erreichen. Das bereinigte EBITDA solle auch im nächsten Geschäftsjahr schneller als der Umsatz wachsen.VARTA habe wie erwartet abgeliefert und die Prognosen erhöht. Würden die Bullen am Drücker bleiben, könnte das bisherige Allzeithoch bei 138,70 Euro angesteuert werden. Futter für die Bären könnte der Ausblick für 2021 liefern, der noch recht konservativ erscheine.Investierte Anleger bleiben bei der VARTA-Aktie vorerst dabei, sollten sich nach den Zahlen aber auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)