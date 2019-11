Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,80 EUR +3,83% (29.11.2019, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,40 EUR +3,44% (29.11.2019, 11:38)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (29.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Der Spezialist für Lithium-Ionen-Zellen habe starke Q3-Zahlen präsentiert. Zudem habe Vorstand Herbert Schein die Jahresziele erhöht. Die Bewertung sei sportlich. Und dennoch hebe die Commerzbank das Kursziel für die VARTA-Aktie von 120 auf 135 Euro an. Wie viel Potenzial stecke noch in dem Titel?Plus 314 Prozent im laufenden Jahr. VARTA sei der Outperformer im SDAX. Angetrieben von guten Quartalszahlen und der Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr von 320 bis 330 Mio. Euro auf 330 bis 340 Mio. Euro klettere der Titel immer höher. Am Freitag erreiche das Papier 110,20 Euro. "Die hervorragende Entwicklung unseres Aktienkurses spiegelt das Vertrauen der Investoren wider", sage VARTA-Vorstand Herbert Schein im Interview mit dem AKTIONÄR.Vor allem in diesem Bereich bleibe Schein zuversichtlich: Er erwarte im Bereich der kabellosen Headsets, den so genannten Hearables, in den nächsten drei bis vier Jahren ein Marktwachstum von jährlich über 30 Prozent. "Wir haben uns als Technologie- und Innovationsführer einzigartige Wettbewerbsvorteile erarbeitet. Schon heute sind unsere Lithium-Ionen-Batterien bei allen Premium-Headset-Herstellern die erste Wahl", sage der VARTA-Chef.Anleger sollten den Stoppkurs auf 90,00 Euro nachziehen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link