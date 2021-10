Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (22.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe sich zuletzt von seinen Tiefstständen bei 110,30 Euro lösen können. Im Bereich der viel beachteten 200-Tage-Linie bei 130 Euro sei die Gegenbewegung aber wie erwartet ins Stocken gekommen. Könne die VARTA-Aktie nach der Verschnaufpause in der kommenden Woche weiter Boden gut machen, oder sei die Luft schon wieder raus?Über die jüngste Entwicklung bei dem Batteriehersteller habe DER AKTIONÄR zuletzt eingehend berichtet. Mit der aufgefrischten "E-Mobilitäts-Fantasie" sei vor wenigen Tagen der Startschuss für eine Gegenbewegung gefallen. Die Ankündigung von Apple, eine dritte Generation seiner drahtlosen Kopfhörer AirPods auf den Markt zu bringen, habe für keine frischen Impulse gesorgt. VARTA habe bislang als Lieferant der Mikrobatterien für Apples drahtlose Premium-Kopfhörer gegolten.Auch seitens der Analysten gebe es keine neuen Statements: Von den neun Experten, die VARTA im Blick hätten, würden weiterhin zwei empfehlen, den Titel zu kaufen. Drei Experten stünden der Aktie neutral gegenüber. Vier Strategen würden weiter zum Verkauf der Aktie raten. Das höchste Kursziel komme mit 145 Euro von der DZ BANK. Am unteren Ende stehe mit 83 Euro weiterhin der faire Wert von Warburg Research.Im Vorfeld der Zahlen könnte das Interesse an der VARTA-Aktie wieder zunehmen. Gelinge der Sprung über die 200-Tage-Linie (130,02 Euro), warte aus charttechnischer Sicht das nächste Ziel im Bereich der August-Hochs um 135 Euro. Nach unten sichere weiter die Unterstützung im Bereich um 110 Euro ab.DER AKTIONÄR hält im Real-Depot vorerst an seiner Trading-Position fest, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link