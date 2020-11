Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

103,50 EUR -5,31% (25.11.2020, 12:58)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

103,30 EUR -4,35% (25.11.2020, 12:45)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (25.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie zeige sich im Moment von ihrer volatilen Seite. Seit Ende Oktober habe der Wert innerhalb von zwei Wochen um rund 25 Prozent zugelegt. Nachdem der Batteriehersteller Mitte des Monats die Zahlen zum dritten Quartal präsentiert habe, habe das Papier aber wieder stark zurückgesetzt und die vorherigen Kursgewinne nahezu komplett wieder verloren. Das sei jetzt zu beachten.Nach dem erfolgreichen Rebound an der 100-Euro-Marke vor einem Monat, habe die VARTA-Aktie innerhalb von zwei Wochen um satte 25 Prozent zugelegt. An der Trendlinie bei rund 123 Euro habe jedoch der Höhenflug gestoppt und der Wert habe bis jetzt nahezu den kompletten Kursgewinn verloren.Aktuell rücke die wichtige Unterstützung bei 100 Euro in den Fokus, die der Wert heute zwischenzeitlich getestet habe. Sollte der Kurs unter dieser Marke schließen, würden weitere Rücksetzer bis mindestens an die 200-Tage-Linie drohen. Ein mögliches Verkaufssignal, das heute durch das Kreuzen der 50- und der 100-Tage-Linie erzeugt werden könnte, würde ebenfalls für fallende Kurse sprechen.Bei der VARTA-Aktie werde es heute richtig spannend. Die künftige Kursentwicklung hänge stark davon ab, ob die wichtige 100-Euro-Marke halte. Aus charttechnischer Sicht überwögen die bullishen Signale.Anleger bleiben vorerst dabei und beachten aber den Stopp bei 95 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link