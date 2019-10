XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (30.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die starke Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien stimme den Batteriekonzern für 2019 noch optimistischer. Nach der erneuten Prognoseerhöhung sei die VARTA-Aktie erstmals über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke geklettert und habe ein Rekordhoch bei 103 Euro markiert. Seit Jahresbeginn habe sich der Kurs mehr als vervierfacht. Ein Ende der Kursrally sei noch nicht in Sicht. Ob das die aktuell hohe Bewertung rechtfertige, dürfe aber mittlerweile bezweifelt werden. Immerhin werde VARTA aktuell an der Börse mit einem sehr sportlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57 für 2020 gehandelt."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Wer investiert sei, bleibe weiter dabei. Die VARTA-Aktie überzeuge seit Wochen durch ihre Relative Stärke. Im Rahmen des zum Jahresende anstehenden "Window Dressing" dürfte das Papier weiter gefragt bleiben. Aber auch an ersten Gewinnmitnahmen sei an der Börse noch keiner arm geworden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: