Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (04.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Eigentlich ist die Varta-Aktie als echter Dauerläufer bekannt. Immerhin hat der Kurs in den letzten Monaten vom Tief bei 50,50 Euro (16. März) bis zum neuen Rekordhoch in dieser Woche bei 138,70 Euro rund 175 Prozent an Wert zugelegt. Doch in den letzten Tagen zeigte sich der Titel auch recht volatil.Die VARTA-Aktie habe sich im vergangenen Jahr als einer der Überflieger auf dem heimischen Kurszettel gezeigt. Im Januar sei dem Titel die Puste ausgegangen. Von über 124 Euro aus sei der Kurs auf unter 73 Euro zurückgefallen. Im Zuge des Corona-Crashs sei es sogar bis auf 50 Euro nach unten gegangen. Dann hätten aber die Bullen bei VARTA wieder das Zepter übernommen.Bei 138,70 Euro habe die VARTA-Aktie gestern Vormittag ein Allzeithoch markiert. Im Anschluss sei das Papier auf Tauchstation gegangen. Mit den einsetzenden Gewinnmitnahmen an der US-Technologiebörse sei diese noch einmal beschleunigt worden. Das Tagestief am späten Nachmittag habe bei 116,70 Euro gelegen - ein Kursrutsch von immerhin 15,9%. Am Ende hab sich das Papier bei 121,30 Euro aus dem Xetra-Handel verabschiedet. Auch heute zeige sich der Kursverlauf bisher recht volatil.Investierte Anleger sollten versuchen, trotz der Kurssprünge Ruhe zu bewahren. Die Bewertunsgkennziffern seien sicherlich ambitioniert. Die Fantasie sei aber groß und der Aufwärtstrend noch immer intakt, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link