XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,50 EUR -1,29% (13.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,90 EUR -0,17% (13.11.2020, 08:04)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (16.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Ellwanger Konzern werde dank des Booms für Kopfhörer-Akkus erneut optimistischer. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr sei wie erwartet angehoben worden. Dennoch habe die VARTA-Aktie ihren Höhenflug im Anschluss nicht fortsetzen können. Würden nun die Bären die Oberhand behlaten oder die Bullen schon bald wieder zugreifen?"Der Aktionär" habe bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung der Zahlen daraufhin gewiesen, dass der konservative Ausblick Futter für die Bären bieten könnte. Analysten würden die Planvorgaben als konservativ bewerten, aber auch auf steigenden Konkurrenzdruck durch Samsung hinweisen.Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass es bei der VARTA-Aktie nach der schwachen Reaktion auf die Zahlen schon bald wieder zu einem erneuten Richtungswechsel kommen werde. Anleger sollten sich daher auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, aber vorerst weiter investiert bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: