Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

151,30 EUR -16,55% (29.01.2021, 16:43)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

152,40 EUR -11,24% (29.01.2021, 16:58)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie zeige sich weiter extrem volatil. Gestern hätten die Papiere am Nachmittag nach Eröffnung der US-Börsen ein neues Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Heute komme es mit dem Börsenstart in den USA zu einem dynamischen Ausverkauf. Die Aktie falle zur Stunde um rund 20 Prozent auf 147 Euro und büße damit weite Teile des Wochengewinns wieder ein.Melvin Capital habe seine Short-Position dem Vernehmen nach zum größten Teil (Anteil: 0,49 Prozent) gedeckt. Damit dürfte der Short-Squeeze der letzten Tage vermutlich gelaufen sein. "Der Aktionär" habe mehrfach auf mögliche dynamische Richtungswechsel hingewiesen und rate bereits seit gestern, auf dem erhöhten Kursniveau auch (Teil-)Gewinne zu realisieren. Wohin die Reise der Aktie kurzfristig gehe, könne man nur schwer vorhersagen. Fakt sei, dass die Analysten die Aktie zum Teil deutlich tiefer als aktuell fair bewertet sehen würden.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe seine Verkaufsempfehlung mit Kursziel 88 Euro heute noch einmal bestätigt. Angesichts der positiven Erwartungen für das Neugeschäft mit Samsung und der Hoffnungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Airpod von Apple habe ihn der vorsichtigere Wachstumsausblick des Batterieherstellers überrascht, so Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell gebe es für die Aktie nur eine Kaufempfehlung und das Kursziel von Berenberg laute dabei 145 Euro."Der Aktionär" bleibt am Ball und wird auch VARTA-Vorstand Herbert Schein zu seiner Einschätzung zum Thema "Short-Seller" befragen, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link