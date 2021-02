Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

160,20 EUR -4,53% (17.02.2021, 21:43)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

154,50 EUR -7,15% (17.02.2021, 17:42)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (17.02.2021/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das werde die Anleger auf jeden Fall freuen: VARTA wolle nach einem Jahr mit starkem Wachstum, wie in Aussicht gestellt, erstmals seit dem Börsengang 2017 eine Dividende zahlen. Je Aktie sollten die Anteilseigner für das abgelaufene Geschäftsjahr 2,50 Euro erhalten, wie das Batterie-Unternehmen überraschend am Mittwochabend mitgeteilt habe. Bei den Wachstums-Prognosen für 2021 bleibe der MDAX-Konzern hingegen eher vorsichtig. In einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate verliere die Aktie mehr als fünf Prozent.So solle der Umsatz 2021 auf rund 940 Millionen Euro steigen. Für 2020 hätten zuletzt 840 bis 860 Millionen im Plan (2019: 364 Mio. Euro) gestanden. Analysten hätten für das laufende Jahr im Schnitt bereits 1,08 Milliarden Euro auf dem Zettel gehabt. VARTA profitiere insbesondere von der bisher starken Marktstellung bei aufladbaren Batterieknopfzellen für die boomenden kabellosen Kopfhörer.Für die um Sondereffekte bereinigte Marge von Zinsen, Steuern und Abschreibungen sehe das VARTA-Management 2021 einen Anstieg von 2,5 Prozentpunkten auf bis zu 30 Prozent vor. Die rechnerischen 27,5 Prozent aus 2020 lägen damit etwas besser als die Analystenschätzungen (knapp 27 Prozent). Weitere Angaben habe VARTA zunächst nicht gemacht - an diesem Donnerstag lege das Unternehmen die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr vor.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link