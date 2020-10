Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (02.10.2020/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1).Die Aktienanalysten würden sich überrascht zeigen: Der amtierende CFO Steffen Munz werde VARTA - auf eigenen Wunsch - zum 31.12.20 verlassen. Die Übergabe finde in Q4/20 statt, denn sein Nachfolger im Amt, Armin Hessenberg, sei per 01.10.20 in den Vorstand eingetreten und solle ab 01.01.21 die Vorstandzuständigkeiten übernehmen. Zuvor sei er CBO bei Montana Components AG, einem weiteren Unternehmen des VARTA-Mehrheitsaktionärs, gewesen. Es bleibe dabei, so die Analysten: Die angekündigte Produktinnovation und der Kapazitätsaufbau bei CoinPower sollten das adj. Plan-EBITDA im laufenden Geschäftsjahr um bis zu121% ggü. Vj. ausweiten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, konstatieren momentan ein ausgeglichenes Chancen-/Risiko-Profil und stufen die VARTA-Aktie in ihrer heute veröffentlichten Studie als Halteposition ein. (Analyse vom 02.10.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:113,40 EUR -3,57% (02.10.2020, 15:32)