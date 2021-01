Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,40 EUR -5,50% (15.01.2021, 11:42)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,00 EUR -6,84% (15.01.2021, 11:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (15.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Berichte über Mikrobatteriepläne von Samsung und LG für kabellose Kopfhörer würden kurz vor dem Wochenende auf die Stimmung und den Kurs des Ellwanger Konzerns drücken. Der Kopfhörer-Boom habe die VARTA-Aktie lange Zeit angetrieben. Der allem Anschein nach zunehmende Konkurrenzdruck aus Asien habe zwischendurch immer wieder für Ungemach gesorgt. Die Samsung-Batterien schienen der neuen Batteriegeneration von VARTA stark zu ähneln, so Analyst Florian Pfeilschifter von Stifel Europe. Der Wettbewerbsvorteil des deutschen Herstellers dürfte sich verringern, je mehr asiatische Konzerne sich in diesem Feld engagieren würden. Mit einem Kursziel von 97 Euro rate der Experte weiter zum Verkauf der VARTA-Aktie. Potente Wettbewerber wie Samsung oder LG könnten den Konkurrenzdruck erhöhen und die hohen Margen bei VARTA mittelfristig unter Druck bringen. Man dürfe gespannt sein, ob sich diese Spekulationen bestätigen und wie VARTA darauf reagieren werde.In den ersten Handelstagen des Jahres 2021 habe die VARTA-Aktie rund ein Zehntel an Wert zugelegt. Der Weg in Richtung Allzeithoch bei 138,70 Euro sei aus charttechnischer Sicht geebnet gewesen. Dann habe die Stimmung aber wieder gedreht und der Kurs sei noch deutlich vor dem Rekordhoch bis an die Unterstützung am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 117,80 Euro zurückgefallen.Fallte die VARTA-Aktie erneut unter diese Linie, sei ein Rücksetzer bis mindestens an die Unterstützungszone bei rund 115 Euro zu erwarten. Als nächstes warte dann die massive Unterstützung im Bereich der 100-Euro-Marke. Gelinge allerdings der Sprung über das November-Hoch bei 125,10 Euro, liege das nächste Etappenziel am Jahreshoch, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: