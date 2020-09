XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (11.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Dino Polska sei ein polnischer Einzelhandelskonzern mit Sitz in Krotoszyn. Das Unternehmen betreibe unter der Marke dino 1.218 Lebensmittelmärkte mit einer Verkaufsfläche von jeweils ca. 400 Quadratmetern und einem Sortiment von circa 5.000 Artikeln, so der Eintrag bei Wikipedia. Die Aktie des Unternehmens habe sich in diesem Jahr trotz Corona außerordentlich gut entwickelt (+53%) und erene jetzt - wie Nel und VARTA - die Früchte der Arbeit.Alle drei Unternehmen würden bald vom Indexanbieter STOXX in den STOXX 600 aufgenommen. Der Index umfasse - wie der Name schon sage - die 600 größten europäischen Firmen. Die Anpassung erfolge zum 21. September, wie die Tochter der Deutsche Börse AG mitteile. Gut möglich, dass die Nachfrage nach den drei Aktien dadurch steige, weil Index-Fonds umschichten müssten.Nach dem turbulenten Monatsstart sei bei VARTA wieder etwas Ruhe eingekehrt. Dies sei auch nötig, nachdem sich der Aktienkurs sehr weit von der wichtigen 200-Tage-Linie entfernt habe. Der Bereich um 111 Euro sollte allerdings aus technischer Sicht nicht mehr unterschritten werden, da sonst noch stärkere Verluste drohen würden.