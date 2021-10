Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Varta befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (12.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batteriekonzerns VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit seinen kleinen Knopfzellen verdiene VARTA als Marktführer bereits viel Geld. Nun wolle der Batteriehersteller den nächsten Wachstumsmarkt ansteuern. Nach der zuletzt eher schwachen Performance sei die VARTA-Aktie wieder auf die Überholspur gewechselt. Die aufgefrischte "E-Mobilitäts-Fantasie" sorge für die passenden Impulse. Erste charttechnische Kaufsignale seien generiert worden."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Vorstand Herbert Schein wolle mit der von VARTA entwickelten V4Drive-Hochleistungsbatterie die "Performance in die E-Mobilität" bringen. Ziel sei es, Besitzern von Elektroautos mit einem sogenannten Booster zusätzliche Leistung für dynamisches Fahren zu bieten."Die heutigen Energiebatterien bieten Automobilingenieuren die Möglichkeit, Autos mit großer Reichweite zu bauen", erkläre Vorstand Herbert Schein. "V4Drive wird darüber hinaus zusätzliche Performance-Qualitäten bieten. Damit ist es ideal für den Performance-Bereich der Automobilindustrie. Ein mit V4Drive-Zellen betriebenes Elektroauto wird in der Lage sein, große Distanzen zurückzulegen und gleichzeitig dynamischeres Fahren bieten - und es kann viel schneller geladen werden, als es heute möglich ist", führe der Konzernchef aus.Ein erstes nennenswertes Volumen der Batterie dürfte zwar nicht vor 2024 vom Band laufen. VARTA zeige sich aber optimistisch, die Fertigung schnell und zuverlässig skalieren zu können - und habe mit dem Sportwagenbauer Porsche bereits einen namhaften Kunden gewonnen. In welchem Umfang VARTA am Ende in die Produktion einsteige, werde laut Schein je nach Kundennachfrage entscheiden. Das für den Kapazitätsausbau notwendige Geld sei vorhanden. Das Potenzial sei enorm."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot nach der zuletzt schwachen Performance mit einer Trading-Position auf ein dynamisches Comeback der Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link