Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

138,35 EUR -9,04% (13.08.2021, 14:10)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

138,60 EUR -10,64% (13.08.2021, 14:25)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (13.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die üblicherweise besonders schwankungsreichen VARTA-Aktien würden ihrem Ruf am Freitag mit einem deutlichen Rücksetzer wieder alle Ehre machen. Bis zum Mittag sei der Kurs des Batterieherstellers nach einem enttäuschenden Halbjahresbericht um 10,3 Prozent abgesackt und habe unter der 140-Euro-Marke ein Tief seit fast vier Wochen erreicht. Am Vortag habe das Papier schon fast sieben Prozent verloren, nachdem es in den Wochen zuvor recht rasant bis auf 165,90 Euro nach oben gegangen sei.Händler hätten in ersten Kommentaren geurteilt, mit einem Umsatz von knapp 398 Millionen Euro sei das Wachstum im ersten Halbjahr nicht so stark wie erwartet ausgefallen. VARTA habe damit eine Atempause von der rasanten Dynamik der vergangenen Jahre eingelegt. Das sei zwar nach den bisherigen Aussagen des Vorstandschefs Herbert Schein nicht überraschend gekommen, das Wachstum sei aber noch geringer gewesen als von Anlegern erhofft.Ein Börsianer habe ergänzt, dass auch die jüngste Margenentwicklung und die weiteren Aussichten einige Anleger wohl nicht zufrieden stellen dürften. Im ersten Halbjahr habe VARTA die bereinigte operative Marge auf 28,2 Prozent beziffert und damit etwas niedriger als im Schnitt von Experten gedacht. Im Gesamtjahr rechne das Unternehmen dank eines stärkeren zweiten Halbjahres weiter mit einer EBITDA-Marge von rund 30 Prozent. Auch dieses belassene Ziel könnte einige Anleger enttäuschen, habe ein Börsianer geurteilt."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich bei der Aktie. Bei knapp 130 Euro wartet in Form der 200-Tage-Linie eine wichtige charttechnische Unterstützung, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link