Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

104,00 EUR +1,17% (11.11.2019, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

104,60 EUR +2,15% (11.11.2019, 10:59)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (11.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.VARTA habe zuletzt mit den Zahlen für das dritte Quartal geglänzt. Der Batteriehersteller habe aufgrund der guten Geschäftsentwicklung sogar noch die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie habe in der Folge weiter angezogen und sei über die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro geklettert.Im Anschluss sei es für das Papier sogar bis auf das Rekordhoch von 109,80 Euro nach oben gegangen. "Die hervorragende Entwicklung unseres Aktienkurses seit dem Börsengang spiegelt das Vertrauen der Investoren in unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie wider", habe VARTA-CEO Herbert Schein gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Die Aussichten für VARTA würden gut bleiben. Der Batteriehersteller erwarte im Bereich der kabellosen Headsets, den sogenannten Hearables, in den nächsten drei bis vier Jahren ein Marktwachstum von jährlich über 30 Prozent. "Wir haben uns als Technologie- und Innovationsführer einzigartige Wettbewerbsvorteile erarbeitet und wachsen daher deutlich schneller als der Markt", so Schein.Bereits im Vorfeld der Zahlen sei Berenberg-Analystin Charlotte Friedrichs sehr positiv für die Varta-Aktie gestimmt gewesen. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer positiven Nachtfrageentwicklung und bereite sich darauf vor, die Produktionskapazitäten für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien über das zuvor verkündete Ziel hinaus zu erweitern. Das Kursziel von Analystin Charlotte Friedrichs liege nach wie vor bei 100 Euro.VARTA sei in einem spannenden Markt exzellent positioniert. Die Wachstumsraten würden vielversprechend bleiben. Ob das die aktuell hohe Bewertung rechtfertige, dürfe aber bezweifelt werden. VARTA werde an der Börse aktuell mit 4,2 Milliarden Euro bewertet. Bei einem geschätzten Umsatz von 620 Millionen Euro für 2020. Das bedeutet ein überaus sportliches Kurs/Umsatz-Verhältnis von 6,7 (2020) und ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 93 für 2019, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link