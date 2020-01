Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (29.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Neben den Zulieferern aus der Halbleiterbranche hätten am Mittwoch auch die Aktien von VARTA von starken Absatzzahlen von Apple profitiert. Mit einem Plus von 2,4 Prozent lägen die Aktien des Batterie-Herstellers am Nachmittag auf dem vierten Platz der besten Werte des Tages im MDAX. Durch den Anstieg würden sie sich über der 200-Tage-Durchschnittslinie behaupten.VARTA beliefere den iPhone-Hersteller mit Mini-Batterien für AirPods. In diesem Zusammenhang habe Analyst Timothy Arcuri von UBS darauf hingewiesen, dass Apple vor allem bei mobilen Produkten wie iPhones, Apple Watches und AirPods weiter stark wachse - und das trotz Lieferengpässen bei letzteren beiden Produkten.Die Papiere von VARTA seien zum Jahresanfang aufgrund von Sorgen vor steigendem Konkurrenzdruck unter Druck geraten. Zwischen dem aktuellen Kurs von knapp 82 Euro und jenem zu Jahresanfang von über 120 Euro lägen jedoch trotz der Erholung weiterhin Welten. Allerdings sei die Aktie dennoch im 52-Wochen-Vergleich aller MDAX-Werte weiter unschlagbar. Mehr als 160 Prozent sei es in diesem Zeitraum nach oben gegangen.Positiv sei, dass die jüngste Abstufung aus dem Hause der Privatbank Hauck & Aufhäuser keinen neuerlichen Druck auf die Aktie ausgelöst habe. Hauck & Aufhäuser habe VARTA von "hold" auf "sell" abgestuft. Das Kursziel laute 54 Euro.Mittel- und langfristig bleibt "Der Aktionär" aber ganz klar weiter optimistisch. Anleger bleiben mit einem Stopp bei 67 Euro investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.01.2020)Mit Material von dpa-AFX