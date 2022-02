Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze Vår Energi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vår Energi-Aktie:

2,766 EUR -0,16% (17.02.2022, 09:34)



ISIN Vår Energi-Aktie:

NO0011202772



WKN Vår Energi-Aktie:

A3DEH5



Ticker-Symbol Vår Energi-Aktie:

J4V



Kurzprofil Vår Energi ASA:



Vår Energi (ISIN: NO0011202772, WKN: A3DEH5, Ticker-Symbol: J4V) ist ein führendes Öl- und Gasunternehmen auf dem norwegischen Festlandsockel. Das Unternehmen setzt sich für eine bessere Zukunft durch verantwortungsvolles, wertorientiertes Wachstum auf der Grundlage von über 50 Jahren Erfahrung, einem robusten und diversifizierten Portfolio mit laufenden Entwicklungsprojekten und einer starken Erfolgsbilanz bei der Exploration ein. Vår Energi hat mehr als 900 Mitarbeiter und Eigentum an 36 Feldern, die im dritten Quartal 2021 netto 247.000 boe pro Tag produzieren. (17.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vår Energi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vår Energi ASA (ISIN: NO0011202772 WKN: A3DEH5, Ticker-Symbol: J4V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer ein Kursfeuerwerk beim IPO von Var Energi erwartet habe, sei enttäuscht worden. Bereits im Vorfeld hätten die Eigentümer Eni und HitecVision beschlossen, die Aktien des Öl- und Gasunternehmens am unteren Ende der Preisspanne zu platzieren. Am Donnerstagmittag würden die Papiere unterhalb des Ausgabepreises notieren.Zum Börsengang habe der norwegische Öl- und Gaskonzern 70 Milliarden Norwegische Kronen (NOK; umgerechnet 7,8 Milliarden Dollar) auf die Waage gebracht. Rund um die Bekanntgabe der IPO-Pläne Mitte Januar sei noch über eine Bewertung von bis zu 15 Milliarden Dollar spekuliert worden. Der Ausgabepreis habe mit 28 NOK am unteren Ende der Preisspanne von 28 bis 31,5 NOK gelegen.Zu Handelsbeginn an der Euronext Oslo habe der Kurs um die 28-NOK-Marke geschwankt, habe dann jedoch um vier Prozent nachgegeben und sei erst am späten Nachmittag wieder auf 27,72 NOK geklettert. Die Schwankungen würden sich auch am Donnerstag fortsetzen. Aktuell hätten die Papiere gut ein halbes Prozent leichter bei 27,62 NOK notiert.In den letzten Jahren hätten sich große internationale Ölkonzerne wie Chevron und ExxonMobil zunehmend aus Norwegen zurückgezogen. Laut dem Management sei Var Energi als regionaler Player besser in der Lage, die älteren und kleinen Ölfelder zu betrieben. Das Unternehmen sei aktuell in vier Feldern in norwegischen Gewässern aktiv.Das stotternde IPO sei ein Beleg dafür, wie anspruchsvoll das Umfeld für Börsengänge von Öl- und Gasunternehmen trotz hoher Ölpreise nach wie vor sei."Der Aktionär" bleibt bei Var Energi an der Seitenlinie und in dem Sektor bei seinen Empfehlungen für unter anderem TotalEnergies und BP, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 17.02.2022)