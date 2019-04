Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (17.04.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz habe gestern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2018 veröffentlicht, nachdem das Unternehmen Anfang März bereits vorläufige Zahlen berichtet habe. Für das laufende Geschäftsjahr habe Uzin Utz wie üblich eine qualitative Guidance gegeben.Hohe Umsatzdynamik durch Konsolidierungen und organisches Wachstum: Der Umsatz des Geschäftsjahres 2018 habe mit 345,7 Mio. Euro knapp 17% über dem Vorjahreswert gelegen. Im Abschlussquartal sei die Umsatzdynamik mit +20,0% sogar noch etwas höher gewesen. Getrieben worden sei das Erlöswachstum nicht zuletzt durch Konsolidierungseffekte im Zuge der Übernahmen der Großhändler Forinn B.V. und Bosgoed Groothandel B.V. in den Niederlanden sowie des Werkzeugproduzenten Pajarito in Deutschland. Darüber hinaus hätten insbesondere die Tochtergesellschaften codex, Uzin South Pacific sowie die Region Nordamerika zu einem erfreulichen organischen Wachstum von ca. 8,0% beigetragen.Kostendruck und Einmaleffekt würden zu Ergebnisrückgang führen: Gestiegene Kosten aufgrund der hohen Nachfrage nach Rohstoffen (Materialaufwand: +22,0%) sowie deutlich höhere Frachtraten (Frachtkosten: +30,4%) hätten jedoch die hohe Umsatzdynamik weitestgehend aufgezehrt. Zusätzlich sei das EBIT durch einen außergerichtlichen Vergleich in einem langjährigen Rechtsstreit mit einmalig 3,7 Mio. Euro belastet worden. Das operative Ergebnis i.H.v. 22,2 Mio. Euro habe demzufolge ca. 12% unter dem Vorjahreswert gelegen. Bereinigt habe Uzin Utz trotz des hohen Kostenrucks einen leichten Anstieg von 3,1% erzielen können.Ergebniswachstum für 2019 avisiert: Für 2019 erwarte Uzin Utz insbesondere in den Fokusregionen ein deutliches Umsatzwachstum (MONe: +7,2%) sowie einen Anstieg des Ergebnisses. Neben dem organischen Wachstum sollte nach Erachten des Analysten der Wegfall des negativen Einmaleffektes einen deutlich positiven Einfluss auf die Unternehmensmargen haben.Wenngleich sich das hohe Erlöswachstum in 2018 nicht in steigende Ergebnisse niedergeschlagen habe, sehe der Analyst Uzin Utz' Wettbewerbsqualität als unverändert hoch an. Er rechne im laufenden Geschäftsjahr insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung mit einem besseren Newsflow.Dementsprechend bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem durch das Fortschreiben des DCF-Modells bedingten neuen Kursziel von 65,00 Euro (zuvor: 60,00 Euro).(Analyse vom 17.04.2019)